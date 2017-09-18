Делегація зі Львівщини вшанувала жертв концтабору «Явожно» у Польщі

Цими вихідними в місті Явожно Сілезького воєводства Польщі вшанували жертв Центрального табору праці "Явожно", в якому у 1947—1949 роках був спеціальний табір для українців, зокрема лемків, жертв операції "Вісла" На місці колишнього табору праці зараз розташовані могили жертв концтабору. Священнослужителі, разом із делегацією із Львівщини та представниками української діаспори, провели панахиду та поклали квіти до пам’ятників жертвам цього табору. На церемонії були присутні, зокрема, й очевидці тих подій. Довідково. Центральний табір праці в Явожні був створений в лютому 1945 року владою Польської Народної Республіки. В’язнями табору були поляки, німці, українці, австрійці, голландці, чехи, словаки, румуни, латвійці та лемки. Українці та лемки утримувалися в таборі з початку його існування. Пізніше влада перевела до табору українців, підозрюваних у співпраці з ОУН і УПА.