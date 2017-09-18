Другий конкурс Тютюнника в пошуках авторів, що пишуть про село

Світ побачила книга «Душа землі – в людському слові», презентація, якої відбулася в межах 24 Форуму видавців у Львові. Основою видання стали твори молодих українських поетів та письменників, які брали участь у Всеукраїнському літературному конкурсі творів на сільську та аграрну тематику ім. Г.Тютюнника. Всього журі конкурсу отримало понад сотню рукописів. До виданого альманаху увійшли десять найкращих.

Як розповів під час презентації видання один з членів журі конкурсу, Герой України, поет Іван Драч, те що в Україні є молоді письменники, поети та новелісти, які готові писати про село, а також люди, які готові ці твори видавати, просто не може не тішити.

«Я тішуся, що цей альманах вийшов і мені надзвичайно приємно, що конкурс носить ім’я Григора Тютюнника. Він був непересічною особистістю, якій випала надзвичайно складна доля. І цим конкурсом ми не просто даємо дорогу молодим авторам, а й щоразу вшановуємо неймовірного митця», – каже Іван Драч.

У десятці лауреатів конкурсу: Кіра Кирпа, Марина Артеменко, Юлія Бережко-Камінська, Назарій Вівчарик, Андрій Дацків, Маріанна Задорожна, Андрій Іллін, Ельвіра Молдован, Валерій Пузік, Ігор Стамбол. Головними переможцями конкурсу стали: в номінації «Поезія» Юлія Бережко-Камінська, а в номінації «Проза» – Ігор Стамбол.

Під час презентації книги «Душа землі – в людському слові», голова Аграрної партії Віталій Скоцик, який також увійшов у журі конкурсу, оголосив старт другого Всеукраїнського літературного конкурсу творів на сільську та аграрну тематику ім. Г.Тютюнника для молодих поетів і прозаїків. За словами політика усі твори, які отримав детально прочитав, і оцінював учасників конкурсу в першу чергу, як читач.

«Я сприймаю твори так, як сприймають їх читачі. Тому те, що серцем сприйняв і визначив для себе, як найкраще, за те і голосував. І я з нетерпінням і трепетом очікую на своєму столі рукописів нових конкурсантів», – розповів Віталій Скоцик.

Перший Всеукраїнський конкурс кращих творів на сільську та аграрну тематику ім. Г.Тютюнника започаткували у жовтні 2016 року Аграрна партія, видавництво «Самміт-книга» та Українська бібліотечна асоціація. Конкурс розрахований на україномовних авторів віком від 15 до 35 років.

Для участі в ньому твори на аграрну і сільську тематику до цього мають бути ніде не публікованими. Оргкомітет прийматиме рукописи для участі в другому конкурсі з 16 вересня до 31 грудня 2017 року. Протягом січня-лютого журі опрацює твори у двох номінаціях – «Проза» та «Поезія». Урочиста церемонія нагородження лауреатів і переможців відбудеться у березні 2018 року.

Також, як додав політик на сьогодні Аграрна партія не тільки підтримує молодих авторів і різноманітні мистецькі конкурси, а й готується до перших місцевих вибори у об’єднаних громадах, які відбудуться 29 жовтня. Зокрема на Львівщині «аграрники» братимуть участь у всіх восьми громадах. «Нам надзвичайно важливо, щоб на Львівщині ми отримали такі ж високі результати, як і у сусідніх областях. Наші основні вимоги і гасла з якими ми йдемо на вибори це: «владу громадам», «землю громадам» і «кошти громадам», – додав голова Аграрної партії. Нагадаю, Центральна виборча комісія своєю Постановою призначила на неділю, 29 жовтня 2017 року, вибори у 201 об’єднаних територіальних громадах по всій території України.