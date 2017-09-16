У Страсбурзі вперше пройде Тиждень українського кіно «Фокус на Україні»

Постійне представництво України при Раді Європи та Державне агентство України з питань кіно у співробітництві з мерією Страсбурга організували перший тиждень українського кіно у столиці Ельзасу (Франція) «Фокус на Україні – Focus sur l’Ukraine»

Про це інформує Постійне представництво України при Раді Європи.

Кінопокази пройдуть 6-14 жовтня 2017 року в одному з найстаріших кінотеатрів Європи «Одисей» та кінозалі Палацу Європи.

Мешканці Страсбурга, дипломати 47-ми держав-членів Ради Європи, співробітники секретаріату та органів Ради Європи, а також інституцій Європейського Союзу зможуть переглянути фільми «Чужа молитва» Ахтема Сеїтаблаєва; «Червоний» Зази Буладзе, «Сторожова застава» Юрія Ковальова, «Рідні» Віталія Манського та добірку короткометражок. Класика українського кіно буде представлена фільмом «Білий птах з чорною ознакою» Юрія Іллєнка.

У рамках Тижня також пройдуть зустрічі керівництва Держкіно з представниками європейського фонду підтримки кіновиробництва Єврімаж (Eurimages), кіноіндустрії Франції та українською громадою Ельзасу. Відбудуться обговорення продемонстрованих фільмів і перспектив розвитку українського кінематографу як складової європейського культурного простору. У контексті показу фільмів «Чужа молитва» та «Рідні» буде привернута увага до російської агресії проти України в Криму та на Донбасі.

«Ми були раді ініціювати перший в історії Страсбурга Тиждень українського кіно, яке набирає творчої та виробничої сили. Україні є що показати. І не забуваймо, що Страсбург є одним з центрів європейської кіноіндустрії, адже тут розташований орган Ради Європи «Єврімаж». Розраховуємо на ефективні переговори з його керівництвом. Настав час зробити наступний крок і дати нашим кіномитцям нові можливості для міжнародної копродукції», – зазначив Посол Дмитро Кулеба у зв’язку з організацією Тижня кіно.

Партнерами заходу виступили кінотеатр «Одисей» (Страсбург), Міжнародний одеський кінофестиваль, організації української громади в Ельзасі «M.I.C.T.» і «Promo Ukraїna» та Міжнародні авіалінії України.