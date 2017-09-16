Погода на вихідні

На сьогодні синоптики опадів не прогнозують

Сьогодні, 16 вересня, у Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Про це повідомляє sinoptik.ua Без опадів. Температура повітря становитиме від +9° С до+23° С.

Максимальна температура повітря у Львові цього дня за останні 130 років була 1947-го – 29,6° С. А мінімальна – +1° С – 1953го.

16 вересня наші предки спостерігали за мурашниками: якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до сурової зими.

У неділю, 17 вересня, день буде хмарним. Із самого ранку у Львові небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Удень ітиме дрібний дощ, на зміну якому ввечері прийде дощ із грозою.

17 вересня температура повітря становитиме +15-20°С.

За останні 130 років 17 вересня було найтепліше 1947 року – 29.0° С. А найхолодніше – 1952-го – 0.3° С.

17 вересня відзначають день пам’яті ікони Божої Матері «Неопалима купина». Цього дня на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь. І слідкували за воронами: якщо ці птахи сідають головами у різні боки – день буде безвітряним, а якщо в одну і якнайближче до стовбура дерева – варто чекати вітру.