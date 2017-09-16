Оголошено лауреатів Шнобелівської премії

27-ма церемонія пройшла в Гарвардському університеті, – повідомляє ВВС Україна.

Промова кожного лауреата Шнобелівської премії мала тривати не більш ніж хвилину. Якщо хтось перевищував цей час, восьмирічна дівчинка, присутня на церемонії, просила припинити розповідь, бо їй нудно.

Премію миру отримала швейцарська група вчених, які з’ясували, що гра на музичному духовому інструменті австралійських аборигенів діджеріду допомагає позбутися хропіння і зміцнює верхні дихальні шляхи.

Марк-Антуан Фарден здобув Шнобелівську премію з фізики за те, що довів: кішки – це рідина. «У рідкому стані речовина займає певний об’єм і набуває форми ємності, в якій знаходиться», – пояснив учений.

Премію з економіки отримали австралійці Меттью Роклофф і Ненсі Грір, які вивчали, як обійми з крокодилом впливають на потяг людини до азартних ігор.

Премією в галузі анатомії відзначили британця Джеймса Гіткоута, який з’ясував, що після 30 років вуха людини починають рости зі швидкістю 2 мм на 10 років.

Лауреати премії з біології досліджували, як у самок печерних комах з’явилися пеніси, а у самців – вагіни.

Нагороду також отримали французькі нейробіологи, які довели, що в мозку деяких людей існують нервові зв’язки, які викликають огиду до сиру.

Крім того, Шнобелівську премію отримали італійські вчені, які з’ясували, що багато близнюків не можуть розрізнити один одного на фотографіях.

Кожен лауреат отримав традиційну нагороду – 10 трильйонів зімбабвійських доларів.