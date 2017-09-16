Львівські фахівці ділитимуть досвідом аудіодискрипції культурного продукту з колегами у Києві

З 18 по 22 вересня львівські фахівці ділитимуться досвідом з Національною спілкою театральних діячів України та всіма музеями Києва, як зробити доступними і зрозумілими для повністю незрячих людей театральні вистави, музейні експозиції, картинні галереї тощо. Зокрема, навчання проводитимуть керівник ресурсного центру НУ «Львівська політехніка», заслужений працівник соціальної сфери України Оксана Потимко та народна артистка України Олександра Бонковська.

«Знаю, що на запрошення Національної спілки театральних діячів України на наші семінари приїжджають театри з Запоріжжя, Дніпра, Франківська, Києва. 18 вересня зі мною працюватиме народна артистка України Олександра Бонковська, решту 4 дні працюватиму одна. Фінансову підтримку для нашої поїздки до Києва надали шведські партнери «Svefi Academy». Радію, що люди поза межами Львова починають думати про незрячих і про те, що ці люди прагнуть не лише хліба. Будемо сподіватися, що через якийсь десяток років всі театри і музеї України будуть доступними для тих, хто не бачить», – розповіла Оксана Потимко.