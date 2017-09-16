Львів’ян запрошують на «Всеукраїнський велофестиваль»

24 вересня у Львові у сквері «На Валах» (Порохова вежа) об 11.00 стартує найбільша велосипедна подія Львівщини – «Всеукраїнський велофестиваль»

Урочисте відкриття фестивалю – об 11.00 біля пам’ятника Іванові Франкові. У програмі велофестивалю плануються різноманітні заходи – велопробіг учасників, фігурна їзда та різноманітні конкурси, велотріал.

Маршрут велопробігу: збори та старт біля пам’ятника Іванові Франкові, вул. Університетська, 1.

Продовження маршруту: вул. П. Дорошенка – вул. Володимира Великого – вул. І. Виговського – вул. Любінська – площа Св. Юра – вул. Соломії Крушельницької – просп. Свободи, 1.

Кінцева – вул. Братів Рогатинців, сквер «На Валах».

Учасники велопробігу можуть формувати команди з представників корпоративних брендів власних фірм або брендів спонсорів велофестивалю. Велопробіг стартує об 11.00. Попередня реєстрація учасників обов’язкова.

До велопробігу долучаться учасники відпочинкового маршруту фестивалю «Бабине літо», який відбудеться 23 вересня на території Яворівського національного природного парку.

Організатори надають ексклюзивну пропозицію для пар, які одружуються у цей день. За умови попередньої реєстрації молодята можуть приїхати на церемонію вітання на велосипедах із відповідним музичним супроводом. Пара отримає подарунок та незабутні враження від весільного велопробігу.

Після завершення велопробігу відбудеться розважальна програма від вело-шоу «Велотріал». Екстремальні трюки учасників шоу ексклюзивні, цікаві та незабутні.

Під час фестивалю відбудеться виставка-продаж.

Головна мета фестивалю – популяризація велосипеда як альтернативного виду транспорту, активного та здорового способу відпочинку та розвитку велотуризму.

Інформація про умови участі та актуальні новини від організаторів та партнерів на сайті та в соціальних мережах за адресами: https://www.facebook.com/LvivVeloFest/, http://new.moved.org.ua/

Організатором заходу є Громадська організація «Громадський рух переселенців Донбасу» за підтримки УВКБ ООН, управління молоді та спорту Львівської міської ради, департаменту туризму ЛОДА та партнерів проекту.