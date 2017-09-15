Завтра відбудеться друга «Суботня тусовка: прибираємо ZAVOД»

Завтра всі охочі матимуть можливість долучитися до прибирання заводу «РЕМА», у межах якого Форум видавців надає безкоштовні квитки на цьогорічний захід

У суботу, 16 вересня, відбудеться «Суботня тусовка: прибираємо ZAVOД» у межах цьогорічного Форуму електронного врядування 451Е. Зазначимо, що учасникам прибирання Форум видавців надасть безкоштовні квитки на цьогорічний захід. Управління ІТ Львівської міської ради запрошує всіх охочих долучитися до спільного прибирання та до перетворення заводу «РЕМА» у комфортну локацію.

Щоб привести в порядок локацію (вул. Заводська, 31), управління ІТ департаменту розвитку Львівської міської ради запрошує охочих взяти участь у «Суботній тусовці: прибираємо ZAVOД», яка відбудеться вже вдруге.

Нагадаємо, перше таке прибирання відбулося 2 вересня. У його межах більш ніж 20 небайдужих мешканців та працівників ЛМР доєдналися до процесу ревіталізації заводу «РЕМА».

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