За ніч і ранок у Львові сталося 5 наїздів на пішоходів

Цієї ночі та зранку у Львові та на дорогах державного значення сталося 5 наїздів на пішоходів. У ДТП постраждало 6 осіб, двоє з них загинули на місці події. Про це інформує Патрульна поліція Львова.

Перший наїзд на пішохода стався вчора поблизу села Деревач на автодорозі Київ-Чоп між 22 та 23 годиною. За словами 30-річного водія автомобіля Volkswagen Passat, він не помітив 66-річну мешканку міста Дрогобич на проїжджій частині та наїхав на неї. Жінка від отриманих травм загинула на місці.

Близько опівночі 19-річний водій автомобіля Ford Escort збив 43-річного пішохода на перехресті вулиць Стрийська-Наукова. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Ще один наїзд трапився на вулиці Шевченка. Патрульних викликав чоловік, який став свідком того, як автомобіль Mazda чорного кольору збив людину. З транспортного засобу вийшли невідомі та забрали пішохода в автомобіль, зазначивши, що завезуть його до медичного закладу. Очевидець надав усі дані автомобіля. Тим часом інший екіпаж отримав виклик із вулиці Михайла Кричевського від громадянина, який стверджував, що його збив автомобіль. Чоловік був зі слідами, схожими на кров, на одязі та обличчі. Він розповів, що збили його на вулиці Шевченка і сказали, що доставлять у лікарню. Натомість відвезли в невідомому напрямку і викинули на узбіччі. Чоловіка госпіталізували.

За невідомих обставин стався наїзд на пішохода на проспекті Чорновола. Ще до приїзду патрульних 24-річного пішохода забрали у лікарню. Попередній діагноз – забій і розтяг зв’язок лівого гомілковостопного суглобу. Чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння. Автомобіля на місці пригоди не виявили.

Уже сьогодні вранці стався наїзд на 8 км+900 м Західного обходу Львова. 32-річний водій Volkswagen LT наїхав на двох пішоходів. За словами водія, вони раптово вийшли на дорогу і начебто переходили дорогу в недозволеному місці. Пішоходів забрала «швидка».

У всіх випадках на місцях аварій працювали слідчі, які встановлюватимуть винуватців та обставини ДТП.