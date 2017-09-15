Уперше в Україні хлопець із ДЦП візьме участь у забігу

У неділю, 17 вересня, у Львові відбудеться унікальний забіг – уперше участь у чемпіонаті України з бігу по шосе візьме хлопець із ДЦП – Іван Маслюк. Забіг завдовжки 10 кілометрів Львовом він здійснить за допомогою спеціального візка La Joëlette та команди On3wheels.

Цього року Іван на цьому візку підкорив найвищу точку України – гору Говерла, а торік разом із друзями на триколісному велосипеді здійснив унікальну подорож через усю Європу до Лісабона.

Іван Маслюк не зупиняється на досягнутому і продовжує змінювати українське суспільство у ставленні до людей з інвалідністю. Тому цієї неділі він разом з командою «On3wheels – фонд здійснення мрій» і Runclub Team Shypshyna, та за допомогою спеціального візка La Joëlette, візьме участь у Чемпіонаті України з бігу по шосе на 10 км.

За словами координаторів On3wheels, головною метою їхнього проекту є зміна ставлення суспільства до людей з інвалідністю.

«Нам видається несправедливим, що в Україні люди з інвалідністю – це люди з обмеженими можливостями. Ми ж хочемо показати, що вони мають можливість і мандрувати, і вбрати участь у спортивних змагання, – каже координатор проекту On 3 wheels Сашко Луцик. – Завдяки спеціальному візку La Joëlette, розробленому в Франції, ми не лише з Іваном піднялися в гори. Ми вже здійснили 8 походів для людей з інвалідністю у різні точки українських Карпат. Тепер хочемо показати, що і спортивні змагання, зокрема забіги,пів марафони, марафони – теж можуть бути доступними для всіх».

Наступні у планах – це півмарафон (21 км) і марафон (42 км).

Зазначимо, в неділю, 17 вересня, у Львові пройде чемпіонат України з бігу на 10 км, організаторами якого є Федерація легкої атлетики Львівської області спільно з управлінням молоді та спорту Львівської міської ради. Відкриття чемпіонату розпочнеться о 09.00 на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької.

Пробіг стартуватиме о 10.00 за маршрутом: просп. Свободи, 41 – просп. Свободи – вул. М. Коперника – просп. Свободи – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. Липинського – просп. В. Чорновола – пл. Різні – просп. Свободи – вул. М. Коперника – просп. Свободи, 41.

Безкоштовно взяти участь у пробігу можуть і професіонали, й аматори.

Вікові групи: до 20 років; 20 – 29 років; 30 – 39 років; 40 – 49 років; 50 – 59 років; 60+ років.

Ліміт часу на подолання дистанції: 1 год. 20 хв. Переможців і призерів чемпіонату України з бігу по шосе на 10 км нагородять медалями та дипломами.

Реєстрація на пробіг триває за посиланням: https://runclub.com.ua/event/view?id=1

Допуск учасників до змагань здійснюють за наявності документів, що їх надають Оргкомітету при отриманні стартового номера учасника: посвідчення особи, що підтверджує вік учасника (обов’язково для всіх учасників); громадяни іноземних держав зобов’язані надати медичний страховий поліс, який покриває участь у спортивних змаганнях. Медичні документи, надані в Оргкомітет, не повертаються. Медичні документи повинні бути оформлені не раніше 6 місяців до змагань. Для учасників змагань у віці 14 років і молодше підтвердження віку здійснюють батьки або уповноважені супроводжуючи особи.

Сторінка заходу у Facebook: https://www.facebook.com/events/1878552199129542/