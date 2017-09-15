У Сколе урочисто відкрили рекреаційний пункт «Колодка»

Сьогодні, 15 вересня, відбулось урочисте відкриття рекреаційного пункту «Колодка» (м.Сколе), який облаштували за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

Про це інформує прес-служба НПП «Сколівські Бескиди».

У святкуванні взяли участь голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин та депутати Ради, представники Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека, представники Сколівської районної ради, Сколівської районної адміністрації, Сколівської міської ради, духовні наставники м.Сколе та працівники національного природного парку «Сколівські Бескиди».

Цей об’єкт спільним напрацюванням місцевої громади та обласної влади, роботи на ньому тривали від минулого року. Площу очистили від кущів і чагарників, облагородили, а тепер тут постало місце відпочинку.