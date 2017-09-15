У Львові відновлять аварійну стінку на куті вулиць Хмельницького та Пильникарської

Сьогодні під час засідання виконавчого комітету для цього виділили 979 тис. грн з міського бюджету міста Львова

Сьогодні, 15 вересня, під час засідання виконавчого комітету виділили 979 тис. грн з міського бюджету міста Львова через передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) Галицькій районній адміністрації на відновлення аварійної підпірної стінки.

Кошти передбачено для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструктивних елементів цегляної підпірної стінки-огорожі на куті вул. Б. Хмельницького (26, 28, 28-А, 30, 32) та вул. Пильникарської (8-А, 10, 12, 14).