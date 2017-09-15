У Львові тимчасово не курсують тролейбуси трьох маршрутів

Як повідомили в ЛКП «Львівелектротранс», сьогодні о 14:20 на перетині вулиць Виговського – Любінська екскаватор зачепив тролейбусну контактну мережу. Внаслідок інциденту тимчасово не курсують тролейбуси на маршрутах №3, №9, №10.

«Знадобиться щонайменше три години для ремонту та монтажу пошкодженої контактної мережі», – розповів Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Нагадаємо, цими вихідними у Львові не курсуватимуть трамваї чотирьох маршрутів. А трамваї трьох маршрутів змінять маршрути