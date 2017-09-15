У Львівській філармонії лунатиме джаз у виконанні Сайруса Честната

Феєрверк віртуозності і задушевна лірика, госпел і блюз, потужний свінг і вигадливі афро-кубинські ритми – все це пролунає спеціально для вас у новій програмі Тріо Сайруса Честната

У нестримних ритмах можна буде почути природну міць і простоту раннього свінгу, а також мелодизм і сучасну лірику власних композицій Честната, у яких гострота ритму поєднується з виразністю й чуттєвістю.

Сайрус Честнат – експресивний і в той же час дуже ліричний музикант. За свідченнями багатьох закордонних критиків, він є одним з найкращих джазових піаністів сучасного покоління.

Серед зірок, з якими йому доводилося виступати й записуватися – Джеймс Картер, Аніта Бейкер, Джо Ловано, Уінтон Марсаліс, Бетті Картер, Теренс Бленкерд і оперна співачка Кетлін Бэтл.

Сайрус Честнат став для сучасного джазу тим, ким був Оскар Пітерсон для джазу 60-х років. Його творчість відрізняє технічна досконалість і потужний свінг у комбінації з вражаючим ліризмом!Будучи визнаним майстром з легко пізнаваним творчим почерком, американський піаніст і композитор зумів об’єднати у своїх імпровізаціях традиції духовної музики госпел, джазового мейнстріму і академічної класики, а також нестримного бі-бопу. Його неповторний стиль почав формуватися вже у ранньому дитинстві, коли батько майбутнього музиканта, органіст баптистської церкви в Балтіморі, вперше познайомив хлопчика з госпелом.

Вплив афроамериканської духовної музики виявився настільки сильним, що вже у зрілому віці Честнат зізнавався журналістам Downbeat, що саме госпел визначив його подальший життєвий шлях. Юний Сайрус дотягнувся до клавіш роялю раніше, ніж навчився ходити, а у 7 років вже грав у місцевій церкві. Одного разу маленький піаніст купив за 2 долара, взятих з кишенькових грошей, збірник кращих композицій Телоніуса Монка. Просто тому, що йому сподобалася обкладинка диска. Так у житті Честната з’явився джаз. Будучи студентом знаменитого Berklee College of Music, Сайрус Честнат заявив про себе як про неординарного музиканта, одержавши іменні стипендії Юбі Блейка, Оскара Пітерсона і Квінсі Джонса. Вже тоді оглядачі New York Times називали Честната «дуже розумним імпровізатором, що має унікальне відчуття свінгу у джазі». Після завершення навчання Сайрус Честнат почав активно виступати з вокалістами Джоном Хендріксом і Бетті Картер, трубачами Терренсом Бланшаром та Уінтоном Марсалісом. Згодом список його сценічних партнерів поповнився десятками імен провідних представників сучасної джазової сцени, серед яких Діззі Гіллеспі, Фредді Коул, Фредді Хаббард, Чік Коріа, Джо Ловано, Рой Харгроув, Кевін Махогані, Джеймс Картер, Стефон Харріс, Вайкліф Гордон, Крісчен Макбрайд, Льюіс Неш та багато-багато інших. Сайрус Честнат вражав своїми соло у складі кращих біг-бендів і оркестрів США, зокрема, Lincoln Center Jazz Orchestra, Dizzy Gillespie All-Star Big Band, Chicago Symphony Orchestra. На його рахунку півтора десятка сольних альбомів на таких престижних лейблах, як Evidence, Atlantic, Warner Bros., Telarc і Highnote. Музикант заявив про себе і як про актора, знявшись у двох фільмах режисера Роберта Олтмена: «Канзас-Сіті» і «Джаз ’34». Джазмен виконав у них роль легенди свінгу – піаніста і бендлідера Бенні Моутена.

Концертний зал ім. С. Людкевича, 27 вересня, 21:00.