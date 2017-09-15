Трамвай №7 повертають на маршрут

Там сьогодні працюватиме техніка з розчистки колії. Про це розповів речник «Львівелектротрансу» Іван Бондар.

«Сьогодні десь опівночі відбудеться пробний запуск трамвая. Зараз проводять підготовчі роботи. Тому просимо забрати автомобілі, щоб могла проїхати техніка, трактори, які очищатимуть колію», – зазначив Іван Бондар.

Власників авто, які не виконають прохання, будуть штрафувати.

«Якщо авто евакуюють, власникам, окрім послуг евакуатора та штраф-майданчика, доведеться оплатити штраф в розмірі 510 грн, якщо транспортний засіб буде припаркований на трамвайній колії», – повідомила речниця патрульної поліції Катерина Рибій.

Від понеділка, 18 вересня, перехрестя вул. Личаківська – вул. Мечникова буде відкрито для проїзду транспорту. Відтак, трамвай № 7 відновить рух за звичним маршрутом: вул. Шевченка – вул. Городоцька – вул. Підвальна – вул. Личаківська – вул. Мечникова – вул. Погулянка – вул. Вахнянина.

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