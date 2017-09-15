Трамвай №2 зможе поїхати за звичним маршрутом не раніш ніж у лютому-березні 2018 року

«Щоб запустити трамвай №2 на вул. Пасічну, потрібно виконати низку робіт: там проблеми з колекторами. Але вже є технічне рішення: там крутий підйом і нові стандарти по рейках, які там мають бути, тому в цьому трошки затримка. Шпали, які будуть під рейки ставити, мають виготовляти на замовлення через те, що там підйом. Так само пізніше ми будемо думати, чи можемо спочатку зробити дорогу, а потім займатися трамвайною колією. Наразі нас ще чекає низка нарад, бо за день такі питання не вирішуються. Думаємо, що в ідеалі запустити трамвай №2 мали б у лютому-березні 2018 року, але можуть бути затримки з непередбачуваними ситуаціями, що можуть виникати», – зазначив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

Нагадаємо, від понеділка, 18 вересня, перехрестя вул. Личаківська – вул. Мечникова буде відкрито для проїзду транспорту. Відтак, трамвай № 7 відновить рух за звичним маршрутом: вул. Шевченка – вул. Городоцька – вул. Підвальна – вул. Личаківська – вул. Мечникова – вул. Погулянка – вул. Вахнянина.