Степан Полторак сьогодні відкриває новий навчальний центр у Львові
Міністр оборони України Степан Полторак сьогодні бере участь у відкритті 25 навчального центру Військової служби правопорядку Збройних сил України (вул. Городоцька, 40)
Про це інформує прес-служба Львівської міської ради.
Окрім Степана Полторака, участь у заходах візьмуть начальник Військової служби правопорядку Ігор Криштун, міський голова Львова Андрій Садовий, голова ЛОДА Олег Синютка, представники силових структур України, США, Великобританії, Данії, Литви та Польщі.