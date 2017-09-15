Сьогодні – Міжнародний день демократії

Генеральна Асамблея ООН на своєму пленарному засіданні 8 листопада 2007 року ухвалила рішення щорічно відзначати 15 вересня Міжнародний день демократії.

Демократія – це повноцінний політичний режим, заснований на методі колективного або колегіального ухвалення рішень, за якого кожен з учасників має рівний вплив на кінцевий результат, відповідно, й міра відповідальності, а також соціальної напруги, вимірюється більш часом, на який прийняте це рішення, будучи розмитим суспільним чинником. Зараз демократію відносять до основних та універсальних суспільних загальнолюдських цінностей. Вона є фундаментом для побудови принципів усіх провідних держав, співтовариств, союзів і федерацій, а також лежить в основі Організації Об’єднаних Націй.

Механізми демократії засновані на вільному волевиявленні народу, неухильному дотриманні прав і свобод людини, а також тісно пов’язані з забезпеченням правопорядку, стабільності та цілісності її інститутів і її моделі. Що примітно, нині не існує єдиної моделі демократії, оскільки теорія і практика не завжди можуть збігатися, проте прогресивне міжнародне співтовариство активно виступає на підтримку зусиль держав і урядів щодо заохочення та зміцнення всіх демократичних процесів.

Цього року тема Дня – «Демократія та запобігання конфліктам» – демонструє необхідність зміцнення демократичних інститутів з метою просування миру і стабільності у світі. Інтегрований підхід щодо побудови сталих спільнот включає заходи зі створення ефективних та інклюзивних систем демократичного врядування, заснованих на повазі до прав людини і верховенства права.