На вулиці Кирилівській створять центр денного перебування для осіб з особливими потребами

До 2020 року у Львові планують створити такі центри в кожному районі міста

Учора під час пленарного засідання депутати проголосували про надання комунальній реабілітаційній установі змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації «Джерело» в оренду нежитлових приміщень на вул. Кирилівській, 3-а. Там планують створити центр денного перебування для осіб з особливими потребами, щоб забезпечити для них можливість вести активний спосіб життя у супроводі фахівців.

Зокрема, «Джерелу» нададуть нежитлові приміщення першого поверху під індексами 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, загальною площею 63,2 кв. м, на вул. Кирилівській, 3-а в оренду терміном на 2 роки 364 дні.

Цього року управління соціального захисту ЛМР спільно з навчально-реабілітаційним центром «Джерело» відкрили центр денного перебування для осіб з особливими потребами віком від 30 років на вул. Дністерській, 12. А вже до 2020 року у Львові планують створити такі центри в кожному районі міста.