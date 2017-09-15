На Львівщині загинув військовослужбовець

За попередніми даними, він вчинив самогубство

Учора ввечері на Львівщині, у військовій частині біля села Нежухів Стрийського району, загинув кадровий військовослужбовець. Про це «Львівську газету» повідомив керівник регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.

Загиблий – місцевий мешканець, 1975 року народження. За попередніми даними слідства, військовик вчинив самогубство шляхом пострілу з табельної вогнепальної зброї в ділянку грудей. Військовослужбовець перебував у караулі з охорони складів паливо-мастильних матеріалів.

На місці події працює поліція та військова прокуратура.