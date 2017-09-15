На Львівщині готуватимуть польових епідеміологів

В Україні впроваджують програму підготовки польових епідеміологів, що сприятиме посиленню контролю і протидії за спалахами інфекційних захворювань та отриманню достовірних даних про стан здоров’я населення

12-13 вересня 2017 року експерти Департаменту глобального захисту здоров’я Центрів контролю та профілактики захворювань США, відповідальні за впровадження програм з підготовки польових епідеміологів в різних країнах, відвідали Львівську та Чернівецьку області для оцінки потенціалу цих регіонів, як баз для реалізації програми в Україні.

Міжнародні експерти разом з колегами з Центру громадського здоров’я відвідали регіональні заклади охорони здоров’я, що використовуватимуться як бази для розміщення учасників програми під час проходження польового етапу навчання. Зокрема, команда експертів зустрілася із представниками Департаментів охорони здоров’я Львівської та Чернівецької обласних державних адміністрацій, Львівського та Чернівецького обласних лабораторних центрів МОЗ України та Львівського обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом.

Набір перших учасників програми з підготовки польових епідеміологів заплановано на осінь цього року. Початок теоретичного вступного курсу та перші польові виїзди розпочнуться у березні 2018 року.

Програму підготовки польових епідеміологів впроваджує в Україні Центр громадського здоров’я МОЗ України в партнерстві з Центрами контролю і профілактики захворюваності США та Агентством зменшення загрози Міністерства оборони США.