На Левандівці семикласник «дожартувався» до службового розслідування в школі

Сьогодні в мережі інтернет з’явилося повідомлення про те, що близько 08.30 у школі № 65, що на Левандівці, стався інцидент із учнем школи. Школяр висів із вікна навчального закладу, коли його побачили перехожі на вулиці. Як інформує управління освіти ЛМР, щодо цього випадку проводять службове розслідування.

«Це було десь перед початком уроку, це було в сьомому класі. Директор про ситуацію, яка трапилася в школі, знає, контактує з батьками учня та проводить службове розслідування», – зазначила Зоряна Довганик, начальник управління освіти ЛМР.

Зазначимо, сьогодні вранці у спільноті «Варта-1» у соцмережі Facebook поширили таке повідомлення: «Левандівка, 8.30 ранку , СШ 65. 15.09.17. Дитина звисає з вікна останнього поверху, руками тримаючись за когось чи щось зсередини. Навколо ще група хлопців. Трюк повторили кілька раз під гучний сміх. Зупинити цей жах вдалось нашими гучними криками до них і камерою».

Школа №65 розташована у Львові за адресою: вулиця Роксоляни, 35. Будівля має чотири поверхи.