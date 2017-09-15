Львів’янам презентували, як можуть виглядати тротуари на оновленій вулиці Бандери (візуалізація)

13 вересня у Львові відбулася відкрита зустріч-обговорення щодо можливих варіантів облаштування пішохідних зон на вул. С.Бандери. Команда проекту «Вулиця для всіх» презентувала свої напрацювання щодо їх облаштування та обговорила варіанти з мешканцями.

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Як розповів дизайнер Олександр Шутюк, згідно з задумом дизайнерів та архітекторів, тротуари на вул. Бандери можна розділити на два основні типи, умовно названі комерційним та рекреаційним.

Комерційний пролягатиме повз будинки з кафе та магазинами на перших поверхах, де необхідно передбачити розміщення літніх майданчиків та забезпечити при цьому транзит пішоходів, паркування авто та доставку товарів.

Рекреаційний – переважно на сонячній стороні вулиці, біля навчальних закладів. Тут можна облаштувати відпочинкові зони для дозвілля учнів і студентів, збільшити кількість озеленення та встановити додаткове освітлення.

В облаштуванні тротуарів пропонують використати такі ідеї та принципи: безбар’єрність середовища, замощення різних функціональних зон різними типами покриття, використання тактильної плитки для скерування незрячих пішоходів на пішохідні переходи. Серед мощення можна розміщувати невеликі пам’ятні знаки, які розповідатимуть про визначні події чи людей, пов’язаних з певним місцем.

Водночас запропоновано обладнати на вулиці велопарковки, втілити ідею відтворити фактуру старої львівської тротуарної плитки із вкрапленнями базальтової крихти.

Нагадаємо, команда проекту «Вулиця для всіх» спільно з архітекторами ініціює серію публічних обговорень щодо громадських просторів, які повинні (або можуть) бути на вул. Степана Бандери. Команда проекту зазначає, що планує отримати поради та пропозиції, які допоможуть вдосконалити планування потенційних громадських просторів на вулиці Степана Бандери.