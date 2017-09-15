Львів’янам презентували, як можуть виглядати тротуари на оновленій вулиці Бандери (візуалізація)

Упродовж вересня триває серія обговорень громадських просторів на вулиці Степана Бандери
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13 вересня у Львові відбулася відкрита зустріч-обговорення щодо можливих варіантів облаштування пішохідних зон на вул. С.Бандери. Команда проекту «Вулиця для всіх» презентувала свої напрацювання щодо їх облаштування та обговорила варіанти з мешканцями.

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Як розповів дизайнер Олександр Шутюк, згідно з задумом дизайнерів та архітекторів, тротуари на вул. Бандери можна розділити на два основні типи, умовно названі комерційним та рекреаційним.

Комерційний пролягатиме повз будинки з кафе та магазинами на перших поверхах, де необхідно передбачити розміщення літніх майданчиків та забезпечити при цьому транзит пішоходів, паркування авто та доставку товарів.

Джерело: alex-shutyuk.livejournal.com

 

Ширина транзитної зони вздовж будинків – 180 см, ширина технічної зони під фасадом – близько метра, з протилежного боку – 30 см

 

Вигляд уздовж тротуару

Рекреаційний – переважно на сонячній стороні вулиці, біля навчальних закладів. Тут можна облаштувати відпочинкові зони для дозвілля учнів і студентів, збільшити кількість озеленення та встановити додаткове освітлення.

Джерело: alex-shutyuk.livejournal.com

 

Транзитна зона має ширину 210 см, а на решті площі пропонується розмістити лавки, додаткові світильники та велостійки. Також можна розширити лунки біля дерев для висадки кущів, що поглинатимуть частину шуму вулиці.

 

Бруківку в зоні лавок пропонують розбавити невеликими вставками з плитки чи каменю

В облаштуванні тротуарів пропонують використати такі ідеї та принципи: безбар’єрність середовища, замощення різних функціональних зон різними типами покриття, використання тактильної плитки для скерування незрячих пішоходів на пішохідні переходи. Серед мощення можна розміщувати невеликі пам’ятні знаки, які розповідатимуть про визначні події чи людей, пов’язаних з певним місцем.

Водночас запропоновано обладнати на вулиці велопарковки, втілити ідею відтворити фактуру старої львівської тротуарної плитки із вкрапленнями базальтової крихти.

Нагадаємо, команда проекту «Вулиця для всіх» спільно з архітекторами ініціює серію публічних обговорень щодо громадських просторів, які повинні (або можуть) бути на вул. Степана Бандери. Команда проекту зазначає, що планує отримати поради та пропозиції, які допоможуть вдосконалити планування потенційних громадських просторів на вулиці Степана Бандери.

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