Львів прийматиме ІІ Форум «Разом у Незалежній Україні»

У Львові відбудеться Форум національно-культурних товариств Львівщини «Разом у Незалежній Україні»

Форум національно-культурних товариств Львівщини «Разом у незалежній Україні» відбуватиметься на Львівщині вже другий рік поспіль. Цього року форум став міжнародним – його учасниками стануть гості з Литви та Польщі. Складовою частиною Форуму є перший транскордонний фольклорний фестиваль «ORNAMENTY FEST».

У рамках форуму відбудеться низка різноманітних заходів. Зокрема, круглий стіл за участі представників дипломатичних установ, науковців, керівників всеукраїнських організацій та національно-культурних товариств Львівщини, святкова хода та концертна програма.

Урочиста хода учасників Форуму розпочнеться від Львівської облдержадміністрації та пройде центральною частиною міста до площі перед Львівським національним театром опери і балету, де заплановано концертну програму.

Програма

17.09.2017

12:00 — Круглий стіл за участі представників дипломатичних установ, національно-культурних товариств у приміщенні Львівської ОДА (мала сесійна зала)

13:30 — Святкова хода учасників фестивалю центром міста за маршрутом вул. Винниченка – площа перед Львівським національним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької.

14:00 — Мистецька програма – представлення культурного надбання представниками національно-культурних товариств Львівщини та гостей.