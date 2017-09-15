Луганщина відзначила волонтерську діяльність Андрія Ковча

Керівник фракції «Народний контроль» у Львівській обласній раді Андрій Ковч отримав подяку від Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за волонтерську діяльність.

Зокрема, як ідеться у листі-подяці, «за братерську підтримку Луганщини у час воєнного лихоліття, плідну співпрацю та вагомий внесок у єднання країни».

За понад три роки – від початку війни – Андрій Ковч уже здійснив 20 поїздок на схід.

«Якщо спочатку акцент робили на підтримці військових, то упродовж останнього року багато уваги приділяємо гуманітарній допомозі місцевому населенню, просвітницькій роботі, адже поширення українських ідей на сході – важлива складова остаточної перемоги над ворогом. Уже традицією стало доставляти у бібліотеки та школи Луганщини книжки українською мовою, яких там вкрай не вистачає», – говорить Андрій Ковч.

Зазначимо, що подяку депутатові вручив під час візиту на Львівщину голова Луганської обласної ВЦА Юрій Гарбуз.