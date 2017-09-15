69-річний стриянин вербував жінок для сексуальної експлуатації у Німеччині

У ніч із 13 на 14 вересня 2017 року УБЗПТЛ ГУНП у Львівській області у пункті пропуску «Шегині» затримали 69 літнього мешканця м. Стрий Львівської області

Його затримали при спробі переміщення через державний кордон України двох молодих жінок з метою подальшої сексуальної експлуатації у Федеративній Республіці Німеччина.

У процесі документування кримінального правопорушення встановлено, що громадянин підшукував молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, й у подальшому вербував їх, приваблюючи високими доходами за роботу у сфері надання сексуальних послуг у ФРН.

Також стало відомо, що затриманий особисто виготовляв закордонні біометричні паспорти потерпілим, оплачував їх вартість, а також узяв на себе витрати пов’язані з переміщенням дівчат за кордон.

Потерпілими виявились уродженками Дніпропетровської та Харківської областей, віком 22 та 26 років, які перебувають у складних життєвих обставинах, мають на утриманні малолітніх дітей.

14 вересня працівники слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Тривають слідчі дії.