Від керівника АТП №1 вимагають покроковий план розвитку підприємства

Із такою вимогою виступив сьогодні, 14 вересня, під час сесії Львівської міської ради, керівник фракції «Народний контроль» Валерій Веремчук.

«Основна причина транспортної проблеми – нефаховість і некомпетентність профільних чиновників. Так, минулого тижня міський голова без оголошення конкурсу, без обговорення кандидатур, призначив керівником АТП №1 людину без належного досвіду роботи у сфері. Тож вимагаю від новопризначенця Ореста Хамули на сесії ЛМР публічно представити свої першочергові кроки на посаді, надати поетапний план дій на рік, що дасть змогу вирішити кадрові питання на підприємстві, забезпечить його ефективну і якісну роботу», – заявив Веремчук.

Окрім того, депутат наголосив, що уся транспортна господарка у місті сьогодні кинута на самотік.

«Управління транспорту Львівської міської ради уже півроку працює без керівника. І результати такої безгосподарності щодня відчувають на собі львів’яни – тиснявою в автобусах, тривалим очікуванням транспорту на зупинках. А при ситуації, коли вже зараз перевізники дозволяють собі не випускати на рейси третину автобусів, можна гарантувати, що перша негода принесе у місто черговий транспортний колапс. Аби цього не сталося, необхідно негайно оголосити конкурс на посаду начальника управління транспорту», – переконаний Валерій Веремчук.