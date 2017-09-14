У помешканні учасника «прориву» у Шегинях поліція виявила зброю та боєприпаси (фото)

Автомат Калашникова та понад тисячу патронів правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження

13 вересня поліцейські провели санкціонований обшук у помешканні одного з учасників акції на пункті пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні. Там правоохоронці виявили автомат Калашникова та більш ніж тисячі патронів – 790 шт. калібру 5,45 мм та 301 шт. калібру 7,62 мм.

Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Вилучену зброю та боєприпаси направлено на експертне дослідження, аби з’ясувати їх походження.

Нагадаємо, вчора, 13 вересня, суд у Львові заарештував двох учасників подій у Шегинях 10 вересня: 35-річного мешканця Волинської області та 39-річного мешканця Івано-Франківщини