У міськраді обіцяють, що маршрути з АС «Західна» на Городоцькій курсуватимуть до площі Різні

Про це повідомив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

«Порядок курсування транспорту приміських маршрутів визначений законодавством, де чітко вказано, що вони мають курсувати до першої автостанції. Львівська міська рада постійно співпрацює з ЛОДА щодо спільного і комплексного вирішення проблеми доїзду мешканців Львівської області до міста Львова. З урахуванням цього було запущено експрес-маршрути від АС «Західна» до приміського вокзалу. Від завтра, 15 вересня, 6 транспортних засобів будуть продовжені до площі Різні. Інтервал руху буде 15 хв., автобуси курсуватимуть із 7:20 до 10:15 та з 16:00 до 19:30. Позиція міської ради залишається такою ж, ми планово працюємо, відслідковуємо пасажиропотоки, шукаємо можливості додавання нового транспорту. Залишається лише проблема з водіями, але крок за кроком ми врегульовуємо ці питання, відслідковуючи ті тенденції, що є на ринку перевезення пасажирів», – зазначив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

Нагадаємо, з 2 вересня у Львові змінили кінцеві зупинки міжміських та приміських маршруток. (докладніше читайте тут: Транспортні зміни: приміські маршрутки забрали, альтернативи не забезпечили) Відтак від АС «Західна» до приміського вокзалу запустили експрес-маршрути.