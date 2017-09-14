У Львові презентують нові випуски коміксів про кіборгів

Цієї суботи, 16 вересня, о 19.00 у приміщенні Товариства охорони пам’яток, (колишній палац Сапіги, м.Львів, вул. Коперника, 40а) відбудеться презентація двох нових випусків проекту «Кіборги. Комікс»

Автори представлять випуск «Кіборги. Штурм. 17.01.15», в якому розповідається про героїчний прорив «дороги життя» 93-ю бригадою в ДАП, та «Кіборги. Незламні. Місія: ДАП. 25.09.11», де описуються незвично веселі, але зовсім невідомі пригоди невеликої групи бійців 93-ї бригади на фоні жорстких протистоянь на території легендарного Донецького летовища.

У презентації візьмуть участь безпосередні учасники тих подій, які стали героями коміксу, автори графіки, волонтери та добровольці.

Нагадаємо, серію коміксів заснованих на реальних історіях захисників донецького аеропорту, започаткувала ГО «Вірні традиціям» у 2016 році. На сьогодні вийшло чотири випуски.

Організатори: ГО «Вірні традиціям» та «Львівський Лицар».