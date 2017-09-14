У Львівському протитуберкульозному диспансері виявили низку фінансових порушень

Ревізію провели у відповідь на звернення адміністрації установи

Фахівці Західного офісу Держаудитслужби провели ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський протитуберкульозний диспансер» і виявили втрати 450,4 тис. гривень. Про це інформує прес-служба Західного офісу Держаудитслужби.

Зокрема, виявилося, що працівникам установи внаслідок помилкового нарахування індексації зайво виплачено 396,7 тис. грн зарплати.

Унаслідок завищення розміру надбавок до посадових окладів працівникам диспансеру зайво виплачено 46,9 тис.грн.

Також виявлено низку інших фінансових порушень.

За допущені порушення на двох посадових осіб медустанови складено протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності.

Ревізію провели у відповідь на звернення адміністрації установи. Про підсумки ревізії поінформовано Львівську місцеву прокуратуру №2. Матеріали ревізії передано в Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.