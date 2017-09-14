Сьогодні у Львові обговорять нову пропозицію редизайну промоційного логотипу міста

До участі в обговоренні запрошують усіх, хто працює з візуальним контентом. Обговорення відбудеться сьогодні, 14 вересня, з 17.30 до 18.30 у малій сесійній залі Львівської міської ради (пл. Ринок, 1, 2 поверх, к. 230).

«У 2007 році місто отримало промоційний логотип і гасло «Львів – відкритий для світу». Протягом історії місто змінювалося і змінювалися уявлення про нього, а отже, еволюціонували меседжі та візуальні символи, що асоціювалися з містом. Для розробки майбутніх промоційних кампаній міста необхідна адаптивність промоційного логотипу до різних меседжів про місто для різних цільових аудиторій (майбутніх туристів, інвесторів та мешканців міста та тих, хто живе та працює в місті сьогодні).

Саме тому відділ промоції Львівської міської ради проводить обговорення нової пропозиції редизайну промоційного логотипу міста. До участі в обговоренні запрошуються усі, хто працює з візуальним контентом. Думки «креативного класу» міста щодо редизайну логотипу є важливими, тож просимо професійні середовища Львова долучитись до спільного творення бренду міста», – повідомили у відділі промоції ЛМР.

Реєстрація учасників – безкоштовна. Для участі в обговоренні потрібно заповнити коротку реєстраційну форму для можливості зворотного зв’язку та подальшої комунікації за посиланням: goo.gl/NVXMpd.

Подія на Facebook: https://www.facebook.com/events/113590792670157.