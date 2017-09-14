Собаки вашої мрії чекають на вас у ЛКП «Лев»

Ви бачили фільм «Марлі і я»? Напевно він вас також зворушив до сліз, адже він про дружбу довжиною в життя, де один з друзів – чотирилапий. Саме у цій стрічці є слова «Собака — це не просто друг, це – частина сім’ї!»

Собаки, про яких ми сьогодні розповідаємо, також мріють стати частиною чиєїсь сім’ї. Якщо ви чи ваші знайомі хочете завести домашнього улюбленця, запрошуємо в ЛКП «Лев». ЛКП працює щодня без вихідних, з 08:00 до 20:00. Адреса: Львів, вул. Промислова, 56; тел.: 068 535 4545.

КІРК. Ну хто не захоплюється німецькими вівчарками? Цей вівчур ще молодий. Як він опинився на вулиці – невідомо, але зараз він мріє про нову родину. Кірк – справжній розумник, знає деякі команди та добре піддається навчанню. Гавкучий, енергійний – справжній охоронець та, звичайно ж, друг.

ЛИПА. Молоденька собачка віком до 1 року. Вона невеличка за розміром, тому підійде на прилаштування у квартиру. Слухняно гуляє на повідку, розумна, але з характером. Проте до своєї людини звикне і любитиме вірно та віддано!

ТЬОТЯ. Молода собака, розумна та слухняна. Соціалізована, любить лащитись, чемно гуляє на повідку. Справжня зворушлива собака-друг.

ДРУЖОК. Молоденький красунчик віком до 1 року. Слухняний, любить лащитись та ходити довгі прогулянки. Соціалізований, розумний. Найкращий друг – це про нього.

ГАЯНА. Метис німецької вівчарки. Молода красива собака. Гаяна активна, гавкуча, соціалізована. Вона – природжений охоронець та вірний друг.

МАЛЕНЬКА. Молода собака віком близько 1 року. Вона – середнього розміру. Енергійна, грайлива, добра. Підійде на прилаштування у родину з дітьми, які люблять тварин.

Також досі на родину продовжують чекати Мацьопка, Блямба та Ліон, про яких ми розповідали у попередніх підбірках тварин на прилаштування, та інші чудові собаки й коти.