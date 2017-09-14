Під час пленарного засідання 14 вересня фракція «Народний контроль» ініціюватиме внести у порядок роботи 10-ї сесії Львівської міської ради питання підготовки міста до опалювального сезону, виконання бюджету розвитку, реалізації концепції сортування ТПВ і вирішення транспортної проблеми

«Через місяць у Львові офіційно має стартувати опалювальний сезон, тож ми маємо розуміти, наскільки комунальні «Теплоенерго» готові забезпечити теплом львів’ян. Ще одне важливе питання – реалізація бюджету, чи буде його перевиконання. Якщо так, то матимемо додаткові кошті, які можна буде скерувати на певні потреби міста. Дуже важливо, щоб цього року ми вийшли на ухвалення бюджету-2018», – розповів керівник фракції Валерій Веремчук.

Також, за його словами, обов’язково на порядку денному буде і вирішення транспортної проблеми.

«Робота громадського транспорту – зараз найбільша проблема у Львові. Хоча цього року витратили 265 млн грн із бюджету на придбання 55 автобусів для АТП-1, ситуація із перевезеннями не стала кращою. Дії транспортних чиновників – нефахові, некомпетентні і тільки створюють додаткові проблеми. Профільне управління уже півроку без керівника. Чи може виконавча влада чекає, що проблему із транспортом у Львові, як і сміттєву кризу, також вирішить область?», – говорить Веремчук.

Серед інших питань, які ініціюватиме «Народний контроль» , – реалізація концепції про обов’язкове сортування ТПВ та забезпечення дітей місцями у садочках.