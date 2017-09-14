Олександр Ганущин і Юрій Гарбуз долучилися до акції «Купи книжку дітям сходу»

Усі охочі під час Форуму видавців можуть придбати книжки для дітей, які згодом волонтери відвезуть у бібліотеки та школи Луганщини і Донеччини

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин та голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз сьогодні, 14 вересня, відвідали 24-й Форум видавців та взяли участь в акції «Купи книжку дітям сходу».

«Говорять, що книга – то найкращий подарунок. Отож, діти сходу отримають від Львівщини книги, якими користуватимуться у своїх бібліотеках та навчальних закладах. До речі, вибрати літературу мені допомогла донечка Стефанія», – зауважив Олександр Ганущин.

Додамо, що всі охочі під час Форуму видавців (13 – 17 вересня) можуть придбати книжки для дітей, які згодом волонтери відвезуть у бібліотеки та школи Луганщини та Донеччини. Перелік бібліотек та навчальних закладів, яким потрібна література, львів’янам передав голова Луганської ВЦА Юрій Гарбуз.

Пункт збору книг працює щобудня з 10:00 до 18:00 за адресою: м. Львів,вул. Виговського, 29 а – Центр допомоги сім’ям учасників АТО.

Нагадаємо, акція «Купи книжку дітям сходу» організована ГО «Самооборона Львівщини» з ініціативи голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина.