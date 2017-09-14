Новий виріб від ТМ VIDARON допоможе подбати про неперевершений вигляд дерев’яної тераси

Щодня природа кожному з нас нагадує про те, що холодні дні вже не за горами, однак осіннє сонце ще дарує нам тепло, розсипаючи своє проміння лісами, садами, лугами, полями. Тож ще погожі вересневі дні дарують можливість захистити дерев'яні предмети у помешканні

Особливого догляду потребують тераси, які потрібно час від часу оновлювати. Тож ТМ VIDARON пропонує новий виріб, що спеціально призначений для захисту і декорування тераси – Олія для терас.

Варто зазначити, що олія відомого бренду VIDARON, який є експертом у сфері захисту і декорування деревини, ідеально вписується у рамки популярного вислову «Зроби це сам», оскільки цей виріб легко наносити, він не потребує особливих навиків, а декоративний ефект зберігає природну красу деревину.

Окрім надання деревині візуальної привабливості, виріб має чимало важливих захисних параметрів і властивостей. Зокрема, нова олія убезпечує деревину від мінливих атмосферних факторів, обмежує розтріскування деревини та забруднення поверхні. Також створює напівматове покриття, стійке до розвитку пліснявих грибків, синяви й комах. Рецептура виробу розроблена на основі сучасних компонентів, які сприяють догляду за деревиною та її захисту. Завдяки складникам перед процесом олієння деревину не потрібно ґрунтувати. Водночас варто зазначити, що напівматове покриття виразно підкреслює неповторну текстуру і малюнок деревини.