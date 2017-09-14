Начальник управління юстиції Львівщини може отримати догану за Бандеру

Відповідно до наказу Мін’юсту, який має в розпорядженні «Львівська газета», стосовно Ярослава Жукровського проводять службове розслідування, з 4 вересня по 3 жовтня.

Дисциплінарне стягнення застосують, якщо відповідна Дисциплінарна комісія підтвердить дисциплінарний проступок держслужбовця.

Розслідування проводять за заявою-зверненням громадянина Олега Юника щодо можливих неправомірних дій начальника львівського управління юстиції.

Відповідно до статті 64 Закону України «Про державну службу», державного службовця можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності «за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни».

За інформацією «Львівської газети», у своєму зверненні Олег Юник посилається на заяву Ярослава Жукровського про те, що він під час співбесід при прийомі на роботи запитує у потенційних працівників, коли народився Степан Бандера та просить процитувати пісню «Лента за лентою». Раніше начальник юстиції Ярослав Жукровський розповів про це журналістам «Високого замку».

«За останні два роки «Лента за лентою» стала гімном львівської юстиції. Торік під час відзначення Дня вишиванки ми її гуртом виконали. На співбесіді більшість її не співає, а говорить. Чому так роблю? Бо державний службовець нового формату має знати не лише закони, а й бути патріотом. Крім цієї пісні, запитую на співбесіді, коли народився Степан Бандера, коли прийнято першу Конституцію Пилипа Орлика», – зазначав тоді Жукровський.