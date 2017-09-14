На Яворівщині освятили пам’ятний знак український Героям

Освятили пам’ятник Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет (УПЦ КП), Митрополит Львівський і Сокальський Високопреосвященний Димитрій (УПЦ КП), Архієпископ і Митрополит Львівський Високопреосвященний Ігор (УГКЦ).

«Коли ми дивимось на хрест, то згадуємо, що на ньому був розп’ятий Господь Ісус Христос. Тоді вороги думали, що вони перемогли Господа, але він Воскрес і це нагадує нам і нашу історію. Агресор думав, що він може перемогти українську державу і знищити нашу свободу і знову надіти на нас ярмо. Але ці Герої довели, що Україну агресор ніколи не переможе. І, освячуючи цей хрест, ми повинні думати про те, що невдовзі святкуватимемо перемогу над ворогом так само, як послідовники Ісуса раділи, коли побачили Його Воскреслим. Будемо дякувати Богові, що він укріпляє віру у наших серцях, віру у перемогу”, – наголосив Святійший Патріарх Київської і всієї Руси-України Філарет.

Участь в урочистому відкритті також взяли заступник голови Львівської ОДА Оксана Стоколос-Ворончук, Голова Яворівської районної державної адміністрації Орест Хлян, учасники Революції Гідності та бійці АТО, 80-та окрема десантно-штурмова бригада, духівництво, місцеві мешканці та громадськість.

Пам’ятний знак споруджений за кошти мешканців сіл Вороців, Карачинів, Солуки, місцевих доброчинців та учасників АТО.

Своє бачення пам’ятного знаку запропонував скульптор Олег Боньковський. Цей хрест – уособлення страждання України.