На Бірючому острові розгорнули мережу пляжних веб-камер

На території заповідної частини Федотової коси – острові Бірючий, розгорнута нова мережа онлайн-трансляцій в HD-якості, які не тільки покажуть українцям Азовське море і заповідні пляжі поблизу Азово-Сиваського Національного природного парку, але й відкриють туристам абсолютно новий для України формат відпочинку.

Бірючий, який раніше був відомий виключно як заказник з суворою пропускною системою, сьогодні є відкритим для відвідування самостійним курортом, що пропонує ексклюзивний острівної VIP-відпочинок на Азовському морі, реальною альтернативою якого є хіба що Кінбурнська коса, пише glavred.info з посиланням на Голос.UA.

Продемонструвати подібні зміни регіону і розкрити потенціал курорту за допомогою візуальної комунікації — головні цілі, визначені організаторами нової мережі онлайн-трансляцій з Бірючого.

На острові гармонійно поєднуються унікальні природні фактори — найчистіше море, широкі піщані пляжі, заповідні масиви.

«Формально Бірючий острів є частиною курортного селища Кирилівка, але по факту він являє собою окремий регіон, в якому гармонійно поєднуються унікальні природні фактори – найчистіше море, широкі піщані пляжі, заповідні масиви і розташоване в безпосередній близькості комфортабельне житло класів «преміям» і VIP. При наявності таких даних Бірючий має всі шанси стати популярною рекреацією – за умови, що цільова аудиторія отримає в повному обсязі достовірну інформацію про перспективи відпочинку в рамках регіону і зробить власні висновки щодо того, чи варто летіти за океан у пошуках відокремленого відпочинку на островах, якщо в декількох годинах їзди від будинку є така пропозиція, до того ж за більш низькою ціною. Для реалізації даної мети нами були запущені нові веб-камери на Бірючому», – розповів Євген Смельчаков, головний редактор незалежного інформаційно-аналітичного проекту «Кирилівка.Укр», за ініціативою якого стартувала програма по поліпшенню зв’язку з громадськістю, головним пунктом якої є створення єдиної мережі онлайн трансляцій на Азовському морі.

Нагадаємо, раніше медіа-проектом були встановлені веб-камери у Кирилівці, Бердянську, Генічеську, на Арабатській стрілці – у Генгірці, Щасливцевому, Стрілецькому і в селищах Приазов’я – Степанівці Першій, Приморську та Приморському Посаді. Станом на кінець серпня 2017 року мережа нараховує більше 35 одиниць обладнання, частина якого здійснює передачу звуку. Крім редакції НІАП «Кирилівка.Укр», в організації та підтримці прямого мовлення з курортів взяли участь представники муніципалітетів та туристичного бізнесу в регіонах.