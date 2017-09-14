«Муніципальна дружина» Львова стане «Муніципальною вартою»

Сьогодні під час пленарного засідання депутати проголосували ухвалу про перейменування ЛКП «Муніципальна дружина» в ЛКП «Муніципальна варта».

За відповідне рішення проголосувало 46 обранців.

«На сьогодні в першому читанні Верховна Рада прийняла закон Про муніципальні варти і, відповідно, ці рішення стосуються не тільки міста Львова, а й усієї України.

Начальник управління безпеки міста Юрій Діль розповів, що реструктуризація «Муніципальної дружини» триває вже три роки, оновлено весь колектив та змінено шеврони муніципалів.

Зазначимо, комунальне підприємство виконує повноваження органів місцевого самоврядування щодо забезпечення на території міста законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів та майна територіальної громади, в межах наданих повноважень; захисту депутатів та посадових осіб міської ради від протиправних посягань, які пов’язані із здійсненням повноважень та основних завдань, а також від перешкоджання у виконанні ними службових обов’язків.