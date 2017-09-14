Молодь Львівщини запрошують на безкоштовні курси англійської мови

У Львівському обласному молодіжному центрі вже другий рік діє розмовний клуб англійської мови What’sUp

Учнів старших класів і студентів університетів запрошують на інтерактивні лекції з носієм мови. Волонтер Корпусу Миру в США і також координатор проекту Кетрін Фітч проводить заняття на актуальні теми для молоді, як-от лідерство, командна робота, волонтерство, а також перегляди серіалів, веслі ігри та майстер-класи. Усе це – англійською мовою.

Заняття відбуваються щосереди о 18:30 за адресою: м. Львів вул. Винниченка, 12. Вхід вільний.

Контактна особа Шатрук Василь, тел.: 0961052314.