Львівські правоохоронці затримали злодія-іноземця

Зловмисник розбив скло в автомобілі і викрав з салону чоловічу сумочку

Як поінформували у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, у Франківський відділ поліції 13 вересня по допомогу звернувся 53-річний мешканець Івано-Франківської області. Чоловік повідомив, що близько 15.00 по вулиці Карпінця у Львові з його автомобіля «Шкода» було викрадено чоловічу сумочку. Зловмисник розбив скло у дверцятах і в такий спосіб дістався до здобичі.

Як з’ясували правоохоронці, до скоєння злочину причетний 37-річний громадянин однієї з пострадянських країн. Речовий доказ (викрадену сумочку) у нього вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.