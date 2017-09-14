Львівщина стане пілотною областю проекту «Спортивна молодь – здорова нація»

Сьогодні на Львівщині підписали декларацію намірів співпраці між Міністерством молоді та спорту України, Львівською облдержадміністрацією та Львівською облрадою задля створення передумов для підвищення якості та формування здорового способу життя серед сільської молоді Львівщини.

Підписи під документом поставили міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Цей документ об’єднає зусилля Львівщини, місцевої влади та міністерства аби виграти конкурс Програми підтримки секторальної політики – підтримки регіональної політики України, який оголошено за кошти ЄС.

Зокрема, документ передбачає спорудження типових спортивних майданчиків у всіх 25 створених на сьогодні об’єднаних територіальних громадах Львівщини.

«Це правильно, оскільки в умовах децентралізації це показує спрямованість державної політики. Без такого об’єднання зусиль, цей проект виграти не можливо, адже це одна із умов конкурсу. Я з радістю підтримую проект, ми будемо його лобіювати і залучимо й Міністерство закордонних справ для допомоги» – зазначив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

У підсумку сторони задекларували спільну підготовку проекту під назвою «Спортивна молодь – здорова нація» й висловили пропозицію аби проект, який впроваджуватимуть на Львівщині став пілотним для інших областей.

«Ми на Львівщині маємо значні досягнення у спорті, але для нас важливо створити умови для розвитку масового спорту. Щоб у подальшому це стало базою для здорового способу життя. Я переконаний, що такого немає в жодній області України коли обласна рада, народні депутати України та обласна адміністрація працюють в унісон для досягнення результату. Це дає нам змогу капіталізувати з різних сторін можливості, які сьогодні відкриваються перед нами» – наголосив голова Львівської ОДА Олег Синютка.