Форум видавців обрав найкращі книги 2017 року

Цього року гран-прі не присудили жодному виданню

Львівський форум видавців назвав найкращі книжки цього року. Вперше їх обирало три незалежні журі одразу у тьох містах – Львові, Києві та Харкові. Церемонія нагородження «Найкраща книга Форуму – 2017» відбулась 14-го вересня у львівській опері.

Переможці 24-го Форуму видавців

•У номінації Класична українська література перемогла книжка Івана Франка «Мойсей», «Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка»

•У номінації Сучасна українська проза – книжка Сергія Жадана «Інтернат», видавництво «Meridian Czernowitz»

•У номінації Сучасна українська поезія – книжка «Антологія української поезії XX століття: від Тичини до Жадана» (упорядник Іван Малкович), видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га»

•У номінації Класична зарубіжна література – книжка Мацуо Басьо «Поезії», видавництво «Веселка»

•У номінації Сучасна зарубіжна література – книжка Хорхе Луїса Борхеса «Книга вигаданих істот», «Видавництво Старого Лева»

•У номінації Місто Харків – книжка Максима Розенфельда «Фасади. Харків», видавництво «АССА»

•Особливу відзнаку Харківського журі отримала книжка Алли Підлужної «Код Володимира Дахна», видавництво «АВІАЗ».

•У номінації Література для дітей віком від 0 до 9 – книжка Оксани Були «Зубр шукає гніздо», «Видавництво Старого Лева»

•У номінації Література для дітей віком від 10 до 12 – книжка Ульфа Старка «Маленька книжка про любов», «Видавництво Старого Лева»

•У номінації Підліткова література – книжка Яни Подосєльнік «Глосарій моди. Ілюстрації одягу українських дизайнерів», видавництво «Artbooks»

•У номінації Біографія – книжка Леоніда Ушкалова «Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди», видавництво «Дух і літера»

•У номінації Історія – книжка Оксани Кісь «Українські жінки у горнилі модернізації», видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля»

•У номінації Місто Київ – книжка Владислава Гриневича «Бабин Яр. Історія і пам’ять», видавництво «Дух і літера»

•Особливу відзнаку Київського журі отримала книжка Тараса Лозинського «Рушники Наддніпрянської України», видавництво «Майстер книг»

•У номінації Український non-fiction – книжка Тимура Ворони «Стартап на мільйон. Як українці заробляють на технологіях», видавництво «Vivat»

•У номінації Перекладений non-fiction – книжка Христі Фріланд «Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи», видавництво «Наш формат»

•У номінації Навчальна, довідкова, професійна література – книжка Альберто Каїро «Функціональне мистецтво: вступ до інфографіки та візуалізації», «Видавництво УКУ»

•У номінації Візуальна книга – графічний роман Івана Франка, Міхая Тимошенка, Кирила Горішного «Герой поневолі», видавництво «Леополь»

•У номінації Місто Львів – книжка Катажини Котинської «Львів: перечитування міста», «Видавництво Старого Лева»

•Особливу відзнаку Львівського журі отримав арт-бук Ярини Винницької «Наречена», видавництво «Terra Incognita».