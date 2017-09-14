Двох учасників прориву кордону в Шегинях заарештували

Учора, 13 вересня, суд у Львові заарештував двох учасників подій у Шегинях 10 вересня: 35-річного мешканця Волинської області та 39-річного мешканця Івано-Франківщини, – інформує відділ комунікації поліції Львівської області

Нагадаємо, йдеться про перетин кордону без документів політиком Міхеїлом Саакашвілі та його соратниками. Як писала «Львівська газета» після цього поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через держкордон.

Чоловікам оголошено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених трьома статями Кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч.2 ст.342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу…) та ст.293 (Групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України.

В обох випадках суд ухвалив рішення про взяття чоловіків під варту строком на 60 діб.

Читайте також: Міхо і кордон. Як комедія переросла в драму

Як повідомляли раніше, Державна прикордонна служба склала 15 адміністративних протоколів за ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Серед осіб, стосовно яких складено адміністративні матеріали, – чотири представника ЗМІ та 10 іноземних громадян.

Події 10 вересня розслідує об’єднана слідча група, створена на базі поліції Львівської області. Поліцейські опитують очевидців та учасників подій, що мали місце 10 вересня на митному переході «Шегині» у Львівській області. Серед цих громадян – мешканці кількох регіонів держави, зокрема – Закарпатської, Херсонської, Полтавської областей тощо.

Унаслідок порушення публічного порядку на державному кордоні України постраждали тринадцять працівників поліції, а також десять співробітників прикордонного відомства, які звернулися зі скаргами на погіршення здоров’я до Військово-медичного центру Держприкордонслужби у Львові.

Прикордонники отримали пошкодження м’яких тканин, опорно-рухового апарату, травми плечового поясу, ще у одного травмована голова. Постраждалі прикордонники перебувають у медичному закладі Держприкордонслужби.