Дрогобицька версія пісні Despacito підкорює соцмережі (відео)

Кавер-версія популярної пісні Despacito українською мовою у виконанні дітей зі Львівщини набуває шаленої популярності у соцмережі Facebook

Кавер-версію найпопулярнішої у світі пісні у виконанні дітей поширила на своїй сторінці фотограф Галина Луцишин. За неповні чотири дні у соцмережі пісню переглянули вже понад півмільйона користувачів Facebook,її поширили понад 27 600 разів.

Як повідомляє PRпортал, ідея такого каверу належать співробітникам структурного підрозділу з питань молодіжної політики Дрогобицької райдержадміністрації, а пісню виконують діти Дрогобича. Автор переспіву – Роман Стахнів. У його варіанті Despacito звучить як «Десь По Світу».

«Десь по світу ти шукаєш іншу Україну, а вона живе в твоєму серці – незалежна, вільна і єдина», – співають дітки й закликають: «Повертайся на Вкраїну будувати справжню Батьківщину…»