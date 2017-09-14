Цієї неділі у Львові відбудеться Кубок Львова з гри «Що? Де? Коли?»

17 вересня відбудеться Кубок Львова із гри «Що? Де? Коли?». Турнір складатиметься із двох частин. Перша – бліцкриг, який матиме 10 питань, на обговорення кожного відводиться 20 секунд. Усі відповіді гравці здадуть після закінчення частини. У другій та основній частині гравці відповідатимуть на 36 запитань. Переможе команда, яка дасть найбільше правильних відповідей на запитання основної частини. Якщо в кількох команд буде однакова кількість правильних відповідей, першість отримає команда, яка взяла більше питань у турі бліцкригу.

Такі самі запитання будуть і на Кубку України, що відбудеться в той самий час у Миколаєві, де зіграє близько 30 команд із Києва, Херсона, Харкова, Одеси, Кропивницького, Вінниці та інших міст України. Автори запитань – львів’яни Андрій Пундор та Іван Місяць.

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