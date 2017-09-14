Американець придбав на львівському «Вернісажі» радіоактивний годинник

В аеропорту Львова під час проходження прикордонного контролю громадянина США, який летів до Відня, спрацював стаціонарний комплекс радіаційного контролю. Ретельніше оглянувши речі, прикордонники виявили в американця авіаційний годинник, який під час точного вимірювання показав випромінювання 11,9 мкЗв/год. Чоловік зізнався, що навіть не підозрював про небезпеку свого раритету, який він придбав на львівському ринку «Вернісаж».

Знайдений годинник вилучили для подальшої експертизи.

Ще одну небезпечну знахідку виявили кількома годинами раніше прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

Інцидент стався у міжнародному аеропорту «Бориспіль». Громадянин України 1969 року народження прямував рейсом «Київ – Відень». Під час проходження прикордонного контролю обладнання для вимірювання радіаційного контролю зафіксувало перевищення рівня радіаційного фону. Після огляду особистих речей чоловіка прикордонники виявили годинник, радіаційний фон якого перевищував допустимі показники втричі. Зі слів українця, він придбав цей предмет у подарунок другові. Правоохоронці вилучили небезпечний «подарунок», а громадянина попередили про заборону переміщення таких предметів і речей через державний кордон.