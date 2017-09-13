Завтра у Львові обіцяють поривчастий вітер

За прогнозом синоптиків, завтра, 14 вересня, на території Львівської області та міста Львів очікують уночі місцями, вранці та вдень – по всій території пориви південно-західного вітру 17 – 22 м/с. Без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме 12 – 14°, вдень 24 – 26° тепла.

У п’ятницю, 15 вересня, синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вранці короткочасні дощі, місцями грози. Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 5 – 10°, вдень 16 – 21° тепла.

16 вересня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9°, вдень 22 – 27° тепла.

Мерія застерігає мешканців дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці у вітряну погоду. Зокрема, намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів і ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.