За знищення шести дерев порушник заплатить штраф

Йдеться про пошкодження каштанів на перехресті вулиць Кульпарківська – Виговського у м. Львові

За знищення дерев під час прокладання електрокабелю винуватцям таки доведеться сплатити штраф. Про це інформує Управління екології та ландшафтного планування.

Нагадаємо, 16 серпня управління екології та ландшафтного планування ЛМР спільно з Держекоінспекцією у Львівській області зафіксували факт знищення (пошкодження до ступеня неприпинення росту) 6 дерев породи каштан, що ростуть на перехресті вулиць Кульпарківська – Виговського у м. Львові.

За цими фактами порушень природоохоронного законодавства відповідальна особа ТзОВ «Західенергоспецмонтаж» сплатила адмінстягнення в сумі 510 грн., а саме ТзОВ «Західенергоспецмонтаж» сплатить збитки, завдані зеленим насадженням, в сумі 2400 грн. згідно виставленої Держекоінспекцією у Львівській області претензії.

Сплачені кошти надійдуть на відповідний розрахунковий рахунок міського бюджету Львова.